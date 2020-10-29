В Украине начала работу предварительная миссия ЕС по "промышленному безвизу"

Предварительная оценочная миссия ЕС по Соглашению АСАА ("промышленному безвизу") начала работу в Украине.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"29 октября во время онлайн-встречи торгового представителя Тараса Качки с членами представительства ЕС в Украине, Генерального директората Еврокомиссии по вопросам внутреннего рынка, промышленности, предпринимательства и МСБ достигнуты договоренности о начале работы предварительной оценочной миссии ЕС относительно готовности инфраструктуры качества для заключения Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (соглашение АСАА, "промышленный безвиз")", - сказано в сообщении.

По информации Минэкономики, стороны отметили прогресс в диалоге относительно заключения соглашения и договорились активизировать совместную работу.