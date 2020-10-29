Доля безналичных операций по картам с начала года выросла до 55,2%, – НБУ

Доля безналичных операций по платежным картам за январь-сентябрь 2020 года выросла до 55,2% против 49,7% за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщил замглавы Национального банка Украины Алексей Шабан в ходе конференции Global Payments Day 2020.

Шабан указал, что темпы прироста безналичных расчетов остаются достаточно стабильными и увеличиваются в среднем на 5 процентных пунктов в год, говорится в сообщении НБУ в Facebook.

Замглавы НБУ отметил, наибольшая доля безналичных операций по итогам девяти месяцев 2020 года традиционно приходилась на переводы с карты на карту (р2р, 42,2%), добавив, что при этом выросла доля операций в интернете (до 27%).

Шабан также указал, что темпы перехода украинцев на бесконтактные и токенизированные карты в этом году ускорились на фоне пандемии, и по состоянию на 1 октября 2020 года доля таких карточек в общем объеме составила около 40% против близко 30% на 1 марта этого года.

Шабан добавил, что помимо того увеличилась доля торговых pos-терминалов, через которые можно осуществить бесконтактную оплату, и по состоянию на начало октября она достигла 85%.

В ходе конференции замглавы НБУ также указал, что за январь-сентябрь 2020 года через системы перевода средств в Украину поступило около $2 млрд (около четверти от числа всех частных переводов в страну), что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, Шабан сообщил, что Нацбанк финализировал работу над новым законопроектом, направленным на регуляцию платежного рынка, и ожидает его регистрации в Верховной Раде в ближайшее время.