Глава налоговой милиции заболел коронавирусом

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Сергей Солодченко заболел коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом Солодченко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Получил сегодня результат ПЛР-анализа на SARS-CoV-2 – "выявлено". Иду на самоизоляцию. Чувствую себя хорошо. Прошу всех, с кем контактировал в последние дни, проверить себя и сдать тест", – написал чиновник.

"Что касается рабочих моментов: я никуда не исчезаю, участие в совещаниях могу принимать онлайн-режиме или по телефону", – добавил Солодченко.

Ранее Офис генпрокурора сообщал, что во вторник, 27 октября, Солодченко докладывал о результатах работы ГФС на совещании у генпрокурора Ирины Венедиктовой.

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Как сообщалось, Кабмин 12 февраля назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Сергея Солодченко вместо Дениса Гутенко.

Напомним, в сентябре 2019 года Кабинет министров продлил полномочия налоговой милиции Государственной фискальной службы до создания нового Бюро финансовых расследований. После создания и запуска Налоговой и Таможенной служб в подчинении ГФС остается именно налоговая милиция.