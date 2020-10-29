"Антонов" заказал немецкому производителю систему посадки по 26 миллионов
Об этом сообщается в системе ProZorro.
Компания должна изготовить и поставить оборудование инструментальной системы посадки ILS 420 с дальномерным радиомаяком низкой мощности DME 415 стоимостью 584 тыс. евро, сообщают Наші гроші.
Остальные 198 тыс. евро пойдет на услуги по монтажу, подключению и настройке оборудования, а также проведения технического обучения эксплуатационных кадров и технического сопровождения при выполнении летной проверки оборудования самолетом-лабораторией ГП "Украэрорух".
Поставка должна состояться в течение полугода после аванса. Обучение продолжительностью 21 день начнется в течение 25 дней после поставки. Другие услуги предоставят до конца 2021 года.
Немецкая Thales Deutschland GmbH входит в международную промышленную группу Thales Group, которая производит информационные системы авиакосмического, военного и морского назначения. Акционерами Thales Group является государство Франция и компания Dassault Aviation (Франция), акционерами которой являются группа Dassault Group и корпорация Airbus.
Другие украинские заказчики, в частности "Украэрорух" и аэропорт "Запорожье", заказывали оборудование производства Thales через посредника. Им было ООО "Научно-производственное предприятие "Техвестсервис", соучредителем которого до 2011 года был Кирилл Полищук - экс-директор "Украэроруха" и заместитель председателя Государственной авиационной администрации, а в 2000-х годах - нардеп из фракции "Партии регионов". С 2019 года полиция ведет уголовное производство в отношении должностных лиц аэропорта "Запорожье" за выигранный "Техвестсервисом" тендер относительно системы посадки Thales за 36,48 млн грн. Следствие считает, что цены дизель-генераторных установок из состава той системы посадки были вдвое завышенным.