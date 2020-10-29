Зеленский инициирует законопроект о перезагрузке Конституционного Суда, – пресс-секретарь

Президент Владимир Зеленский предложил неотложно зарегистрировать в Верховной Раде законопроект о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства в стране после того, как участники срочного заседания Совета национальной безопасности и обороны согласились, что последнее решение Конституционного Суда (КС) несет угрозу национальной безопасности.

Об этом пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель сообщила по итогам срочного заседания СНБО, передает Интерфакс-Украина.

"Главное, что на заседании участники согласились, что последние решения Конституционного Суда Украины по антикоррупционной архитектуре Украины несут угрозу национальной безопасности. Президент Украины предложил безотлагательно зарегистрировать законопроект в Верховной Раде, где предусматривается восстановление добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине", – сказала пресс-секретарь.

Она также сообщила, что в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров в Офисе президента, которое начинается в настоящее время, в четверг вечером.

По словам Мендель, обо всех решениях, принятых на срочном заседании СНБО в четверг, будет подробно сообщено на сайте президента.

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Как сообщалось, накануне Конституционный Суд обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений.

Ранее НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации у судей Конституционного суда Ирины Завгородней и Сергея Головатого. Как заявили в НАПК, это свидетельствует о наличии у этих судей конфликта интересов во время участия в принятии решения. Впрочем, заместитель главы КСУ Сергей Головатый голосовал против принятия указанного решения, подав отличное от принятого большинством судей мнение.