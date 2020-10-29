Отстраненный по делу пленок судьи Вовка глава Судебной администрации уволился

Высший совет правосудия (ВСП) уволил с должности главу Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка по собственному желанию.

Как сообщает пресс-служба ВСП, заявление Холоднюка об увольнении его с занимаемой должности по собственному желанию поступило 21 октября.

"29 октября Высший совет правосудия решил уволить Холоднюка Зеновия Васильевича с должности главы Государственной судебной администрации по собственному желанию 30 октября", – сказано в сообщении.

Зеновий Холоднюк занимал должность председателя Государственной судебной администрации с 25 апреля 2014 года.

Как сообщалось, 1 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отстранил от должности главу Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка на два месяца.

Глава ГСА Украины подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 УК Украины, ч.1 ст.369-2 УК Украины, ст.351-2 УК Украины.

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении главе Окружного административного суда Павле Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку, а также еще 4 лицам.

"Как выяснило следствие, указанные лица, всего 12, действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создания искусственных препятствий в их работе", – уточнили в НАБУ.

По версии следствия, фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов.

НАБУ также обнародовало часть доказательств в этом деле, включая записи разговоров судей о принятии незаконных решений.