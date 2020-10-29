Кабмин обязал возобновить доступ к реестру деклараций чиновников, – Немчинов

Кабинет министров Украины принял решение о возобновлении доступа граждан к реестру деклараций чиновников.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Facebook.

"Только что на внеочередном заседании правительства, во исполнение решения СНБО приняли Распоряжение, которым обязали НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки", – написал Немчинов.

Как сообщалось, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) из-за решения Конституционного Суда Украины вечером среды закрыло реестр электронных деклараций.

В НАПК также заявили, КСУ своим решением заблокировал назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов, поскольку невозможно провести спецпроверку кандидатов, предусмотренную законодательством.

Напомним, накануне Конституционный Суд обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений.

Ранее НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации у судей Конституционного суда Ирины Завгородней и Сергея Головатого. Как заявили в НАПК, это свидетельствует о наличии у этих судей конфликта интересов во время участия в принятии решения. Впрочем, заместитель главы КСУ Сергей Головатый голосовал против принятия указанного решения, подав отличное от принятого большинством судей мнение.