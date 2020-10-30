Итоги недели: Битва за декларации, первые RAB-тарифы и закрытая граница с Лукашенко

Главные новости за неделю 26 - 30 октября.

ВЛАСТЬ

Конституционный Суд отменил декларирование имущества чиновников, Зеленский предложил его распустить

Конституционный Суд (КСУ) признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Из-за этого решения НАПК закрыло реестр электронных деклараций, а НАБУ закроет больше 100 дел о недостоверном декларировании.

На следующий день президент Зеленский созвал СНБО, заявив, что решение КСУ угрожает нацбезопасности и лишает Украину поддержки международных партнеров, в том числе финансовой, которая необходима для принятия бюджета на следующий год без радикального урезания расходов.

После заседания СНБО Кабмин поручил возобновить доступ к реестру электронных деклараций, а президент внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного Суда.

В свою очередь глава КСУ Александр Тупицкий заявил, что президентский законопроект "имеет признаки конституционного переворота". А ГБР открыло дело на Тупицкого из-за переоформления земельного участка в оккупированном Крыму по законам РФ.

Зеленский ответил на петицию о ликвидации Окружного админсуда Киева

В ответ на петицию с призывом ликвидировать Окружной админсуд Киева (ОАСК) президент предложил начать консультации с Высшим советом правосудия для выработки процедуры, которая позволила бы "снять определенное напряжение в обществе относительно этой ситуации". Это первый этап перед подачей законопроекта о переформатирования суда.

Тем временем подозреваемый в деле НАБУ о организации заказных решений судов глава ОАСК Павел Вовк игнорирует заседния суда об избрании для него меры пресечения, тогда как подозреваемый по тому же делу глава Судебной администрации Зеновий Холоднюк решил уволиться по собственному желанию.

Кабмин отменил ограничение зарплат в госкомпаниях

Кабинет министров с октября отменил ограничение зарплат для руководителей и членов набсоветов государственных компаний, установленное на время карантина на уровне 47 тыс. грн в месяц. Это обязательство украинские власти обещали выполнить МВФ еще до 1 июля.

Кабмин назначит директора "Борисполя" главой Таможенной службы

Кабинет министров одобрил кандидатуру гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябкина на должность главы Государственной таможенной службы. Рябикин возглавлял аэропорт с марта 2017 года и раньше никогда не работал на таможне.

Кабмин назначил главу Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей

Кабинет министров назначил ветерана АТО Ивана Рудого председателем Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Кроме того, Кабмин назначил одним из шести ее членов Евгения Гетьмана, который до этого занимал руководящие должности в госпредприятиях.

Кабмин отменил решение о приватизации "Артемсоли", ГПЗКУ и "Хлеба Украины"

Кабинет министров вывел из перечня объектов приватизации "Артемсоль", АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" и ГАК "Хлеб Украины". Решение о их приватизации принимал еще Кабмин Алексея Гончарука, однако после смены правительства этот процесс постоянно затягивался.

Зеленский ветировал закон об электронных коммуникациях

Президент применил право вето к принятому Верховной Радой 30 сентября закону об электронных коммуникациях. Президент указывает, что ряд положений закона не соответствует Конституции, а также допускает на рынок компании с собственниками в офшорах и резидентов страны-агрессора.

На дороги из Фонда борьбы с COVID потратили в 3 раза больше, чем на медицину

По состоянию на 23 октября из Фонда борьбы с COVID-19 объемом 66 млрд грн потрачено 34,1 млрд или 52% от общей суммы, сообщил Минфин. В том числе на ремонт дорог использовано 16,3 млрд грн (47%) из выделенных 35 млрд грн, а на сферу здравоохранения – 5,8 млрд грн из 16,3 млрд грн или 35%.

Тем временем широкий резонанс вызвало решение Кабмина передать на ремонт дорог во Львовской области 61,55 млн грн из бюджетной программы по усовершенствованию диагностики онкологических заболеваний. В Кабмине пояснили, что Минздрав не смог использовать выделенные средства.

ФИНАНСЫ

Нацбанк возобновил продажу валюты на межбанке

Национальный банк возобновил активные интервенции по продаже валюты на межбанковском валютном рынке, продав за неделю $147,5 млн.

Тем временем, курс гривни за неделю упал с 28,2911 грн/$ в понедельник до 28,4507 грн/$ по итогам торгов на межбанке в пятницу.

Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа в 18 раз

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло всего 395,56 млн грн, по сравнению с 7,16 млрд грн неделей ранее. Удалось разместить только облигации сроком обращения один год при повышении ставки по ним до 10,3% годовых.

Госдолг сократился за месяц на $2,3 миллиарда, – Минфин

По состоянию на конец сентября государственный и гарантированный государством долг составлял $82,89 млрд, сократившись за месяц на $2,31 млрд. В то же время в гривневом эквиваленте он из-за девальвации национальной валюты увеличился на 4,55 млрд грн и составил 2 345,61 млрд грн, сообщил Минфин.

Дефицит госбюджета достиг 82 миллиардов, – Госказначейство

Государственный бюджет за январь-сентябрь 2020 года сведен с дефицитом 81,73 млрд грн, сообщила Казначейская служба. При этом заимствования за девять месяцев этого года составили 412,7 млрд грн при запланированных 646,93 млрд грн.

"Укрэксимбанк" объявил о выкупе евробондов на $300 миллионов

Государственный "Укрэксимбанк" предложил выкупить свои еврооблигации на общую сумму до $300 млн за счет имеющихся средств. В конце сентября Кабинет министров решил докапитализировать "Укрэксимбанк" на 6,8 млрд грн.

"Укрэксимбанк" списал кредиты на 17 миллиардов

Государственный "Укрэксимбанк" в сентябре списал небалансовые активы на 17 млрд грн, в течение следующих трех лет банк планирует списать неработающие кредиты еще 39 млрд грн. Вместе с тем руководство банка обещает продолжить попытки взыскать эти долги с заемщиков.

"Приватбанк" сократил чистую прибыль на 22%

"Приватбанк" за первых три квартала 2020 года получил прибыль в размере 21,3 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2019 года прибыль банка составляла 27,43 млрд грн. При этом активы банка за девять месяцев возросли на 13% – до 350,06 млрд грн.

Рожкова раскритиковала перераспределение полномочий в Нацбанке

Решение правления Нацбанка об изменении организационной структуры центробанка не соответствует мировым практикам и создает угрозы для принятия беспристрастных решений, заявила первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

Совет НБУ на этой неделе вновь не рассматривал вопрос увольнения Рожковой, поскольку глава Нацбанка Кирилл Шевченко не внес соответствующее представление и ушел в отпуск. В то же время Совет НБУ обвинил в давлении средства массовой информации.

ЭНЕРГЕТИКА

Нацкомиссия одобрила RAB-тарифы для первых трех облэнерго

НКРЭКУ одобрила новые тарифы с учетом стимулирующего тарифообразования для ЧАО "Кировоградоблэнерго", ЧАО "Ривнеоблэнерго" и ОАО "Тернопольблэнерго". Для каждой из компаний они оказались на 5-42% выше действующих.

Кабмин сменил главу госпредприятия "Оператор рынка"

Кабинет министров уволил Владимира Евдокимова с должности диретктора ГП "Оператор рынка" назначив и.о. главы госпредприятия Романа Сутченко. До этого Сутченко работал в трейдинговом подразделении "Энергоатома", а его жена до сих пор занимает высокооплачиваемую должность в ДТЭК Рината Ахметова.

Убыток "Укрэнерго" превысил 28 миллиардов

По итогам первых 9 месяцев 2020 года убыток НЭК "Укрэнерго" составил 28,6 млрд грн, увеличившись в третьем квартале на 10 млрд грн. Как отмечают в компании, 24,7 млрд грн убытка обусловлены возложением специальных обязанностей (ПСО), преимущественно для выплат по "зеленому тарифу".

"Энергоатом" сменил прибыль убытком в 5 миллиардов

НАЭК "Энергоатом" в январе-сентябре 2020 года получил чистый убыток в размере 5,32 млрд грн, тогда как за аналогичный период прошлого года компания получила прибыль в 4,25 млрд грн.

Компания Ахметова показала 440 миллионов прибыли от "зеленого тарифа" за полгода

Компания "ДТЭК ВИЭ" (DTEK Renewables B.V.), управляющая активами ДТЭК Рината Ахметова в сфере возобновляемых источников энергии, в первом полугодии 2020 года получила 440 млн грн чистой прибыли, несмотря на начавшийся в марте кризис неплатежей по "зеленому тарифу".

Нацкомиссия проиграла ДТЭК Ахметова суд по плате за передачу электроэнергии при экспорте

"ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова получила решение апелляиционного суда, позволившего экспортерам электроэнергии не платить тариф "Укрэнерго" за передачу. "Укрэнерго" оценивает долг компаний олигарха по уплате тарифа при экспорте электроэнергии в более 1 млрд грн.

"Нафтогаз" повысил цену на газ для производителей тепла на 25%

"Нафтогаз Украины" в октябре установил оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 5,37 грн за куб. м, что на 24,8% выше цены газа в сентябре. Цены для розничных потребителей компания также повысила, однако меньше, чем конкуренты на этом рынке, открытом с августа.

Глава Налоговой обвинил собственников предприятий альтернативной энергетики в уклонении от налога на прибыль

Собственники компаний в сфере альтернативной энергетики в Украине уклоняются от уплаты налога на прибыль, заявил глава Налоговой службы. "Они хотят из бюджета 20 млрд грн, но мы у них самих найдем эти 20 млрд грн налога на прибыль", – сказал Алексей Любченко, пообещав начать проверки.

ТРАНСПОРТ

Беларусь закрыла границу с Украиной

Беларусь временно ограничила въезд через наземные пункты пропуска физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Въезд по-прежнему разрешен для дипломатов и водителей грузовых автомобилей. Вместе с тем пункт пропуска в аэропорту Минска работает без ограничений.

"Укрзализныця" в этом году получит 14 миллиардов убытков

АО "Укрзализныця" по итогам 2020 года ожидает получить убыток в размере 12-14 млрд грн, сообщил глава правления компании Владимир Жмак. При этом план по модернизации путей в 2020 году будет выполнен лишь на 20%. Тем не мене, глава компании заверил, что "Укрзализныця" сможет вернуться к прибыльной работе в 2021 году.

"Укрзализныця" откажется от закупок тепловозов General Electric

Глава "Укрзализныци" Владимир Жмак не видит необходимости в дальнейшей закупке тепловозов General Electric, назвав целью переход на более экономичные электровозы. Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что "Укрзализныця" планирует приобрести 40 локомотивов General Electric в 2020 году.

КОРПОРАЦИИ

В Украине суд впервые признал физическое лицо банкротом

Хозсуд Киева впервые в Украине признал физическое лицо банкротом и назначил план реструктуризации его долга по валютной ипотеке. Возможность объявить о банкротстве для физлиц появилась после принятие нового Кодекса о банкротстве в октябре прошлого года. С тех пор открыто 142 таких дел.

Николаевский судостроительный завод объявил о банкротстве

Суд открыл производство по делу о банкротстве госпредприятия "Николаевский судостроительный завод" по инициативе самого же завода. Завод, входящий в состав концерна "Укроборонпром", уже несколько лет испытывает проблемы с регулярной выплатой зарплаты.

"Укрпошта" увеличила доход на 16%

"Укрпошта" по результатам 9 месяцев 2020 года увеличила доход на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 6,5 млрд грн. В то же время чистая прибыль компании за три квартала упала до 60,9 млн грн, по сравнению с 477,52 млн грн за три квартала 2019 года.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Суд возобновил расследование дела "Роттердам+"

Высший антикоррупционный суд постановил возобновить уголовное производство по делу так называемой формулы "Роттердам+". НАБУ сообщило в этом деле о подозрении 6 лицам, в том числе экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и сотрудникам энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова.

Верховный суд не нашел вины чиновников Фонда госимущества в организации "схемы Яценко"

Верховный суд не согласился с выводами АМКУ о причастности чиновников Фонда госимущества к созданию условий для работы площадок, которые предоставляли платные услуги доступа к базе отчетов об оценке недвижимости. Таким образом, никто из участников схемы, известной как "площадки Яценко", не пострадал.

НАБУ сообщило о подозрении руководству порта "Южный"

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении 11 лицам, в том числе представителям действующего и экс-руководства ГП "Морской торговый порт "Южный", в деле о закупке товаров по заведомо завышенным ценам, что нанесло предприятию ущерб на сумму 47,5 млн грн.