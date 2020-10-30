НАПК возобновило доступ к реестру электронных деклараций

Национальное агентство по предотвращению коррупции возобновило доступ к Единому государственному реестру электронных деклараций чиновников.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Благодаря решению президента и правительства НАПК возобновило доступ к Реестру деклараций", - говорится в сообщении.

Кабинет министров на внеочередном заседании, инициированном президентом, принял распоряжение, которое обязало НАПК открыть круглосуточный доступ к публичной части Единого государственного реестра деклараций.

Принятое решение также позволит НАПК проводить специальные проверки и разблокирует назначения руководителей в органы власти и местного самоуправления.

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Как сообщалось, накануне Конституционный Суд обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений.

Национальное агентство по предотвращению коррупции 28 октября из-за решения Конституционного суда Украины закрыло реестр электронных деклараций.

Национальное антикоррупционное бюро Украины будет вынуждено закрыть больше 100 дел после отмены Конституционным Судом статьи Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за декларирование недостоверной информации.

Ранее НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации у судей Конституционного суда Ирины Завгородней и Сергея Головатого. Как заявили в НАПК, это свидетельствует о наличии у этих судей конфликта интересов во время участия в принятии решения. Впрочем, заместитель главы КСУ Сергей Головатый голосовал против принятия указанного решения, подав отличное от принятого большинством судей мнение.