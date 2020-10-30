В Украине очередной рекорд по количеству заражений за сутки

В Украине за сутки по состоянию на утро 30 октября обнаружено рекордное количество заражений коронавирусом – 8 312 случаев.

Об этом сообщает система мониторинга распространения коронавируса СНБО.

Также за сутки в стране зафиксировано 173 смерти от коронавируса и 3 394 случая выздоровления.

Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Украине составляет 378 729. Также в стране зафиксировано 7 041 летальный случай от этой болезни и 155 026 случаев выздоровления.

Из регионов Украины Киев занимает первое место по количеству выявленных случаев коронавируса. В столице обнаружено 36 768 случаев коронавируса, из которых 741 – за последние сутки. Также в Киеве зафиксировано 743 летальных случая от коронавируса (за сутки – 17) и 12 639 случаев выздоровления.

В Харьковской области зафиксировано 35 675 случаев заражения и 523 смерти от коронавируса (за сутки 659 и 7 соответственно), во Львовской области зафиксировано 29 314 случаев заражения и 847 смертей (за последние сутки 425 случаев заражения и 16 смертей).

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утро 29 октября обнаружено 7 342 новых случая заражения коронавирусом, 113 смертей от этой болезни и 2 990 случаев выздоровления.

Минздрав установил порог заболеваемости для ужесточения карантина. Возможность введения новых карантинных ограничений будет рассматриваться в случае выявления 15 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 в сутки.