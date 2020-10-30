В октябре украинцев стали больше приглашать на работу в Польшу

В октябре украинцев стали больше приглашать на работу за границей. Количество вакансий на сайте Jooble выросла на 21% - с 7756 в конце сентября в 9384 на конец октября.

Об этом сообщает платформа Opendatabot.

В Польше в топ-5 самых востребованных специалистов попали упаковщики, каменщики, кровельщики, разнорабочие и водители с открытыми международными категориями С/Е.

В Германии нужны украинские сиделки, медсестры со знанием немецкого языка на уровне В1, штукатуры, рабочие на производство и водители.

В Чехии ждут украинских строителей, сантехников, разнорабочих на автозавод, каменщиков по металлу и горничных.

"Каждую осень мы наблюдаем сезонную активность, связанную с трудоустройством украинцев за рубежом. В этом году по количеству предложений по трудоустройству лидирует Польша", - комментирует руководитель направления по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина.