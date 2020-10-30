Наиболее загруженные отделения "Укрпошты" начнут работать без выходных

АО "Укрпошта" с 1 ноября 2020 года будет работать в 250 наиболее загруженных отделениях по Украине без выходных.

Об этом в Facebook сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.

"Укрпошта", начиная с 1 ноября, будет работать в 250 наших наиболее загруженных отделениях без выходных. Чтобы нашим клиентам было удобнее получить свои новогодние подарки или заплатить платежи без очередей или, по крайней мере, сделать это со значительно меньшей очередью", - написал Смелянский.

Ранее "Укрпошта" начала принимать электронные документы приложения "Дия" для идентификации и верификации личности при оказании услуг во всех компьютеризированных отделениях.