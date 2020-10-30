Глава КСУ отказался идти на допрос и хочет встречи с Зеленским (обновлено)

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что не явится на допрос в Государственное бюро расследований по полученной в пятницу утром повестке, а также пригласил на встречу президента Владимира Зеленского, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Об этом Тупицкий заявил на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

"Я попрошу вас не удивляться, что я не явлюсь на допрос. Почему? Фактически, обнародовано мне подозрение. Какой же я свидетель после этого?", – заявил Тупицкий.

Глава КС отметил, что накануне вечером его разыскивали двое следователей ГБР.

"Вчера вечером, в 11 часов ночи, меня ищут двое следователей для вручения повестки в качестве свидетеля. Когда сегодня в суд поступила официальная повестка по электронной почте. Зачем в 11 часов ночи искать главу суда, заходить в дом, где есть консьерж, выспрашивать, как глава суда приезжает - с охраной или нет, какими подъездами пользуется, в какое время это происходит. Это двое следователей Государственного бюро расследований. Как только они каким-то образом узнают телефон моей жены и скидывают эту повестку на WhatsApp ей, в эфире сразу идет комментарий, почему вызывают, на официальном веб-сайте ГБР, почему вызывают главу КС. По проверке к причастности к преступлениям, которые проверяются в системе хозяйственных судов, где я раньше работал. Это об автоматическом распределении и другом", – рассказал он.

Тупицкий уточнил, что дело, о котором идет речь, затрагивает события 2013-2014 годов, по которым он уже дважды был допрошен, но подозрение ему так и не было вручено.

Тупицкий также от имени КС пригласил президента Владимира Зеленского на встречу для того, чтобы обсудить сложившийся конституционный кризис.

"Хочу обратиться к президенту. Мы, судьи Конституционного суда, хотим пообщаться с президентом. Мы приглашаем его в любом формате... надо убрать искусственный конфликт", – заявил Тупицкий.

Он также призвал к общению председателя Верховной Рады.

"Нам нужно общаться как с целостными системами, непосредственно, с президентом, с главой парламента, при необходимости – с премьер-министром", – подчеркнул глава КС.

Читайте также: Муж судьи КСУ на пенсии купил вторую элитную квартиру в Киеве стоимостью 13 миллионов

Как сообщалось, ранее Государственное бюро расследований вызвало на допрос 2 ноября главу Конституционного суда Украины, а президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного Суда.

Ранее Конституционный Суд обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений.

Национальное агентство по предотвращению коррупции 28 октября из-за решения Конституционного суда Украины закрыло реестр электронных деклараций.

Национальное антикоррупционное бюро Украины будет вынуждено закрыть больше 100 дел после отмены Конституционным Судом статьи Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за декларирование недостоверной информации.

Ранее НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации у судей Конституционного суда Ирины Завгородней и Сергея Головатого. Как заявили в НАПК, это свидетельствует о наличии у этих судей конфликта интересов во время участия в принятии решения. Впрочем, заместитель главы КСУ Сергей Головатый голосовал против принятия указанного решения, подав отличное от принятого большинством судей мнение.