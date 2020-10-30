Кабмин поднял на 50 гривен доплаты врачам за заключенную с пациентом декларацию

Кабинет Министров принял решение повысить с 1 ноября выплаты врачам первичной медицинской помощи за каждую заключенную с пациентом декларацию с 600,48 грн в год до 651,6 грн в год.

Об этом во время ежедневного брифинга сообщил Министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба министерства.

"Это ставка, которую платит государство семейному врачу за каждую заключенную декларацию с пациентом. Ранее она составляла 600,48 грн, а теперь составит 651,60 грн в год. Так, если врач заключил с пациентами, например, 1800 деклараций, то дополнительно доплаты будет получать в среднем 7650 грн в месяц. Сумма выплаты врачу будет зависеть от условий коллективного договора каждого отдельного медучреждения", - отметил глава Минздрава.

По словам министра, такое повышение связано со значительным ростом нагрузки на врачей первичного звена из-за эпидемии COVID-19.