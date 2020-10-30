Падение ВВП в третьем квартале оказалось меньше прогноза Нацбанка

Национальный банк (НБУ) улучшил оценку падения ВВП Украины в третьем квартале до 6,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с прогнозировавшихся в июле 7,4%.

Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете НБУ за октябрь 2020 года.

"Отмена жестких карантинных ограничений с конца мая и введение адаптивного карантина обусловило восстановление экономической активности", – отмечается в документе.

В частности, постепенно увеличивалось количество открытых кафе и ресторанов и их объемы реализации, росло число перемещений автомобилями и общественным транспортом, начали восстанавливаться авиаперелеты, улучшился ежемесячный показатель деловых ожиданий предприятий.

"Улучшение внешней конъюнктуры и дорожное строительство сказалось на показателях добывающей промышленности, оптовой торговли и транспорта. Поддерживал последний также значительный спрос на услуги "Таможенный склад" и "short-haul" со стороны нерезидентов для хранения газа в хранилищах Украины", – сказано в отчете НБУ.

В то же время Нацбанк несколько ухудшил оценку падения ВВП во втором квартале до 11,4% с 11% в июльском отчете.

НБУ сохраняет прогноз падения ВВП по итогам 2020 года на уровне 6% с дальнейшим восстановлением на 4% в 2021 году.

"Обновленный макроэкономический прогноз основывается на предположении о продолжении сотрудничества с МВФ и предполагает отсутствие в будущем жестких карантинных ограничений как в Украине, так и в мире", – подчеркивают в НБУ.

Как сообщалось, в июльском Инфляционном отчете НБУ оценивал спад валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во втором квартале 2020 года на уровне 11% к аналогичному периоду 2019 года. Падение ВВП в третьем квартале прогнозировалось на 7,4%, а в четвертом квартале – 3,8% в годовом выражении.



