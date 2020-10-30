Экс-министр Насалик уйдет от ответственности из-за отмены электронного декларирования, – НАПК
Об этом сообщает НАПК в Facebook.
"Сегодня мы публикуем имена лиц, которым из-за решения Конституционного Суда удастся избежать ответственности за декларирование недостоверных сведений", - сообщает агентство.
В списке НАПК указаны Насалик, который не задекларировал заем на $1,2 млн от физлица, депутат Ужгородского городского совета Михаил Чурило (не указал заем в 95 млн грн), замглавы Шевченковской РГА в Киеве Виктор Андреев (не указал в декларации более 60 млн грн), депутат Одесского горсовета Олег Этнарович (не задекларировал недвижимость, корпоративные права и счета на более 7 млн грн), депутат Владимир-Волынского горсовета Руслан Мороз (не задекларировала почти 22 млн грн).
Как сообщалось, накануне Конституционный Суд обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.
Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.
Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений.
Ранее НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации у судей Конституционного суда Ирины Завгородней и Сергея Головатого. Как заявили в НАПК, это свидетельствует о наличии у этих судей конфликта интересов во время участия в принятии решения. Впрочем, заместитель главы КСУ Сергей Головатый голосовал против принятия указанного решения, подав отличное от принятого большинством судей мнение.