Universal Bank Тигипко сократил прибыль на 20%

Чистая прибыль АО "Универсал Банк" (Киев) по итогам января-сентября 2020 года составила 409,23 млн грн, что на 19,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (510,2 млн грн).

Согласно отчетности банка, в третьем квартале чистая прибыль составила 120,61 млн грн, что вдвое меньше, чем за июль-сентябрь 2019 года (241,74 млн грн), передает Интерфакс-Украина.

Чистые процентные доходы (после отчислений по кредитным убыткам) за девять месяцев выросли в два раза к аналогичному показателю годом ранее – до 1,59 млрд грн.

Активы "Универсал Банка" за девять месяцев возросли в 1,5 раза – до 26,06 млрд грн, в том числе кредиты клиентов - в 1,5 раза, до 15,02 млрд грн.

Обязательства банка за январь-сентябрь выросли в 1,5 раза – до 23,67 млрд грн, в частности, средства клиентов – в 1,6 раза, до 22,57 млрд грн.

Собственный капитал банка за девять месяцев вырос в 1,4 раза – до 2,39 млрд грн, уставный капитал – на 19%, до 3,7 млрд грн.

АО "Универсал Банк" входит в группу "ТАС" бизнесмена Сергея Тигипко, который купил банк у греческой группы Eurobank Ergasias S.A. в 2016 году. В финансовый сектор группы также входит "ТАСкомбанк", две страховые компании, ряд других организаций.

На базе "Универсал Банка" также работает проект monobank, основанный бывшими топ-менеджерами "Приватбанка".

Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов (28,05 млрд грн) "Универсал Банк" занимал 15 место среди 75 действовавших в стране банков.