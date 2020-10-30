Глава КСУ Тупицкий подтвердил оформление земли в оккупированном Крыму по законам РФ. ВИДЕО

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий подтвердил информацию относительно переоформления земельного участка в оккупированном Крыму.

Об этом Тупицкий заявил на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, передает Цензор.НЕТ.

"Все правильно указано", – прокомментировал Тупицкий информацию, обнародованную в СМИ.

По словам главы КСУ, этот участок уже был в его собственности до оккупации Крыма. Однако кадастры, составленные оккупационными властями, не отвечали кадастрам, составленным Украиной, соответственно участок его соседа "наложился" на 1,2 сотки участка Тупицкого.

"Полученный участок был приватизирован еще до аннексии Крыма. Когда произошла аннексия были одни украинские кадастры. Российские кадастры наложились. Произошло смешивание границ", – сказал Тупицкий.

Он пояснил, что решил эту ситуацию путем оформления договора купли-продажи, поскольку опасался, что по законам РФ из-за этой проблемы "дом могли и снести".

Вместе с тем, Тупицкий заявил, что не знал и не знает, как юридически оформить сделку в Украине, поэтому и не задекларировал это юридическое соглашение.

"Занимались этим юристы. Наверное, ничего другого не придумали, как урегулировать вопрос разграничения путем создания договора купли-продажи", – сказал глава КС.

Тупицкий отрицает, что у него был умысел скрыть данный факт. Однако признает, что должен был обратится в НАПК за разъяснением, как ему поступить в данной ситуации.

"Почему я не внес его (участок, – ред.) в реестр. Я до сих пор не знаю как это сделать. Я не признаю Крым российским, но обстоятельство сложились так в независимости от меня. Вносить в декларацию то, что ты не признаешь, тоже будут разные мнения. Не было никакого договора ни купли-продажи, ни дарственной, были обстоятельства, которые нужно было решать. По законам Российской Федерации при таких обстоятельствах дом могут и снести, если он расположен на чужой территории. Тем более, что в отношении меня возбуждено уголовное дело. Единственная моя вина, что я не обратился в НАПК за разъяснением, как мне это сделать. Но, я считаю как юрист, что вряд ли они мне правильно могут это объяснить", – пояснил глава КСУ.

"Я не знаю поступал я правильно или неправильно. Я защищал свою собственность. Я выдал доверенность на продажу этого объекта на продажу этого участка. Эта доверенность украинская. Говорить об умысле скрыть это сомнительно. Это же мой земельный участок. Нет говорить смысла о том, что это преступление", – добавил Тупицкий.

Глава КСУ также напомнил, что является невъездным в оккупированный Крым и против него Россия ввела экономические санкции. Тупицкий акцентировал, что не признает Крым российским.

Как сообщалось, ранее журналисты выяснили, что председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий в 2018 году расширил свои владения, оформив еще один участок возле дома в свою собственность в оккупированном Крыму.

Тупицкий еще до оккупации Крыма Россией в 2014 году владел имением и землей под ним в Кореизе вблизи Ялты. В июле 2018 года Тупицкий (на тот момент он был заместителем председателя КСУ) оформил договор купли земли площадью 126 кв. м. у гражданина РФ Владимира Рысятова. Но в декларациях Тупицкого ни за 2018, ни за 2019 год не упоминается о том, что он стал владельцем еще одного объекта недвижимости.

Представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации – это нарушение, определенное статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины. Именно эту статью 27 октября Конституционный Суд во главе с Тупицким упразднил.

Кроме того, договор купли-продажи земли в Крыму Тупицкий оформил по законодательству Российской Федерации, его показала Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии РФ. При этом, для украинских чиновников законодательно установлены ограничения "на взаимодействие с незаконными органами, созданными на временно оккупированной территории".