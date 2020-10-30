Нацбанк разработал рекомендации для платежных систем по предупреждению кибератак

Национальный банк Украины разработал методические рекомендации по управлению операционным риском (в частности киберриском и непрерывностью деятельности) и обеспечения хранения информации о клиентах объектами платежной инфраструктуры.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Целью разработки этого документа стала необходимость:

повышения надежности платежных систем;

обеспечения планового уровня функционирования платежной инфраструктуры;

оперативного выявления киберугроз, кибератак, киберинцидентов и определения их последствий, минимизации влияния и установления времени восстановления осуществления и предоставления критических услуг и операций;

обеспечения надежности хранения информации о клиентах и ​​защиты интересов пользователей.

Методические рекомендации предусматривают такие ключевые принципы деятельности платежной инфраструктуры:

четкие и прозрачные механизмы управления;

надежная структура управления рисками;

окончательность расчетов;

регламентированность процедур, направленных на выявление угроз, уменьшения их влияния и оперативное восстановление деятельности;

выявление, мониторинг и управление рисками в экосистеме платежной инфраструктуры.

Национальный банк рекомендует придерживаться норм этого документа всем объектам платежной инфраструктуры, а также Центральному депозитарию ценных бумаг, системам расчетов в ценных бумагах, центральным контрагентам и торговым репозиториям.

НБУ отмечает, что при разработке методических рекомендаций регулятор учитывал современные подходы международных финансовых институтов по обеспечению киберстойкости инфраструктур финансового рынка.