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Нацбанк разработал рекомендации для платежных систем по предупреждению кибератак

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Нацбанк разработал рекомендации для платежных систем по предупреждению кибератак
Национальный банк Украины разработал методические рекомендации по управлению операционным риском (в частности киберриском и непрерывностью деятельности) и обеспечения хранения информации о клиентах объектами платежной инфраструктуры.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Целью разработки этого документа стала необходимость:

  • повышения надежности платежных систем;
  • обеспечения планового уровня функционирования платежной инфраструктуры;
  • оперативного выявления киберугроз, кибератак, киберинцидентов и определения их последствий, минимизации влияния и установления времени восстановления осуществления и предоставления критических услуг и операций;
  • обеспечения надежности хранения информации о клиентах и ​​защиты интересов пользователей.

Методические рекомендации предусматривают такие ключевые принципы деятельности платежной инфраструктуры:

  • четкие и прозрачные механизмы управления;
  • надежная структура управления рисками;
  • окончательность расчетов;
  • регламентированность процедур, направленных на выявление угроз, уменьшения их влияния и оперативное восстановление деятельности;
  • выявление, мониторинг и управление рисками в экосистеме платежной инфраструктуры.

Национальный банк рекомендует придерживаться норм этого документа всем объектам платежной инфраструктуры, а также Центральному депозитарию ценных бумаг, системам расчетов в ценных бумагах, центральным контрагентам и торговым репозиториям.

НБУ отмечает, что при разработке методических рекомендаций регулятор учитывал современные подходы международных финансовых институтов по обеспечению киберстойкости инфраструктур финансового рынка.

Джерело:  НБУ

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