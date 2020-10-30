Зеленский назвал последствия решения КСУ: "У нас не будет денег, у нас не будет поддержки"

Решение Конституционного Суда (КСУ) о неконституционности отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и статьи 366-1 Уголовного кодекса угрожает национальной безопасности, лишает Украину поддержки международных партнеров, в том числе финансовой.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны относительно решения КСУ, передает пресс-служба главы государства.

"У нас не будет денег, у нас не будет поддержки, будут отменены и наработанные проекты, и поддержка Всемирного банка. У нас будет большая дыра в бюджете. А главное – мы не понимаем, какой сюрприз Конституционный Суд сделает завтра или послезавтра", – сказал Зеленский.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что решение КСУ несет ряд угроз для Украины во внешнеполитической сфере, ведь борьба с коррупцией в Украине была и остается одним из ключевых вопросов на повестке дня в диалоге с надежными партнерами. Речь идет о Европейском Союзе, США, Канаде, Японии, Южной Корее и других.

"Все они в той или иной степени инвестировали в создание антикоррупционной инфраструктуры в Украине – свои ресурсы, свои возможности. И поэтому также чувствуют ответственность за продолжение ее существования", – отметил глава МИДа.

Министр заверил, что если Украина не преодолеет последствия возникшей проблемы, это продолжит системно негативно влиять на отношения страны с указанными партнерами.

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Как сообщалось, после заседания СНБО Кабмин поручил возобновить доступ к реестру электронных деклараций, а президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного Суда.

Ранее Конституционный Суд обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений.

Ранее НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации у судей Конституционного суда Ирины Завгородней и Сергея Головатого. Как заявили в НАПК, это свидетельствует о наличии у этих судей конфликта интересов во время участия в принятии решения. Впрочем, заместитель главы КСУ Сергей Головатый голосовал против принятия указанного решения, подав отличное от принятого большинством судей мнение.