Нацбанк спрогнозировал ускорение инфляции выше 6% во втором квартале 2021 года
Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ, передает Интерфакс-Украина.
По оценкам Нацбанка, в третьем квартале следующего года инфляция ускорится до 6,9%, после чего снизится до 6,5% – в четвертом.
Нацбанк прогнозирует, что индекс потребительских цен вернется в целевой диапазон НБУ (4-6%) только во втором квартале 2022 года. Указывается, что после замедления в первом до 6,1%, во втором, согласно ожиданиям регулятора, показатель составит 5,8%, в третьем снизится до 5,6%, а в четвертом достигнет 5%.
Как сообщалось, Нацбанк прогнозирует ускорение инфляции по итогам 2020 года до 4,1%.
Ранее Нацбанк отмечал, он допускает кратковременное отклонение инфляции от цели для стимулирования возвращения экономики на путь устойчивого роста, но будет применять монетарный инструментарий для возвращения показателя в целевой диапазон в 2022 году.