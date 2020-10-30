Урожай зерновых достиг 52 миллионов тонн, – Минэкономики
Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
В разрезе культур собрано: кукурузы – 16,05 млн тонн с площади 3,4 млн га (62%), подсолнечника – 11,9 млн тонн с 6 млн га (94%), сои – 2,3 млн тонн с 1,1 млн га (85%), проса – 240 тыс. тонн с 147,7 тыс. га (98%) и гречихи – 99,5 тыс. тонн с 77,3 тыс. га (98%).
Сахарной свеклы выкопано 4,4 млн тонн с площади 105,6 тыс. га (49%).
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Как сообщалось, ранее Украинская зерновая ассоциация снизила прогноз валового сбора урожая зерновых и масличных культур в Украине в 2020/2021 маркетинговом году с 95,6 млн тонн до 87,5 млн тонн из-за неблагоприятных погодных условий для урожая поздних культур.
В начале сентября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ухудшило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн.
Украина в 2019 году собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых (в 2018: 70,1 млн тонн), из которых 35,9 млн тонн – кукуруза (в 2018: 35,8 млн тонн), 28,3 млн тонн – пшеница (2018: 24,6 млн тонн).