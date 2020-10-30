"Индустриалбанк" увеличил прибыль в 4 раза

Чистая прибыль "Индустриалбанка" (Киев) по итогам января-сентября 2020 года составила 118,2 млн грн, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (29,21 млн грн).

Согласно отчетности банка, в третьем квартале чистая прибыль "Индустриалбанка" составил 52,58 млн грн, что в 3,6 раза больше, чем за июль-сентябрь 2019 года (14,64 млн грн), сообщает Интерфакс-Украина.

Чистые процентные доходы банка (после отчислений по кредитным убыткам) за девять месяцев сократились на 23,7% к аналогичному показателю годом ранее – до 171,73 млн грн.

Активы "Индустриалбанка" за девять месяцев увеличились на 4,6% – до 4,16 млрд грн, в том числе кредиты клиентов на 11,2% – до 2,09 млрд грн.

Обязательства банка за январь-сентябрь возросли на 2,4% – до 2,72 млрд грн. В частности, средства клиентов увеличились на 4% - до 2,45 млрд грн.

Собственный капитал банка за девять месяцев сократился на 9,3% – до 1,38 млрд грн, уставный капитал сохранился на уровне 856,57 млн грн.

"Индустриалбанк" основан в 1990 году. В декабре 2017 года был объединен с "Экспресс-Банком".

По данным НБУ, на начало 2020 года основными акционерами банка прямо или опосредовано были Роза Дворецкая – 69,803131%, государство через НАК "Нафтогаз Украины" – 7,79148%, Александр Рабцун – 5,352989%, Артур Абдинов - 4,147696%, Игорь Дворецкий – 2,893568%, Елена Ланда – 2,677664% и Олег Кирилюк – 2,354455%.

Согласно данным НБУ, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов (4,49 млрд грн) "Индустриалбанк" занимал 30 место среди 75 действовавших в стране банков.