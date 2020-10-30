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Отопительный сезон в 24 городах под угрозой из-за долгов, – "Нафтогаз"

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Отопительный сезон в 24 городах под угрозой из-за долгов, – "Нафтогаз"
Задолженность 38 производителей тепла за газ угрожает своевременному началу отопительного сезона в 24 населенных пунктах.

Как сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", за последнюю неделю 10 предприятий ТКЭ выполнили условия для поставок газа для производства тепла.

В компании отмечают, что 13 областей Украины уже начали или начинают отопительный сезон – в них нет ни одного города, где производитель тепла имеет критическую задолженность.

"Зато предприятия ТКЭ в 24 населенных пунктах до сих пор имеют критические долги за газ, что ставит под угрозу старт отопительного сезона для их клиентов", – сказано в сообщении.

В "Нафтогазе" уточнили, что кроме столицы, должники также остаются в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях.

В том числе крупнейшие долги за газ накопили: поставщик отопления в городе Счастье "ДТЭК Востокэнерго" Рината Ахметова (617,83 млн грн), ООО "Нефтегазодобывающая компания ДВ" в Чугуеве (189,2 млн грн), КП "Теплосети КГС" в Каменском (137,88 млн грн) и КП "Павлоградтеплоэнерго" (135,38 млн грн). За последние две недели все они только увеличили долги.

"Нафтогаз" призывает основателей соответствующих предприятий ТКЭ, среди которых большинство – местные органы самоуправления, решить проблему и защиты жителей", – подчеркивается в сообщении.

Компания напоминает, что не имеет права начать поставки газа для этих поставщиков тепла без обеспечения своевременных расчетов за газ или подписания договора о реструктуризации задолженности.

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Топ коментарі

  • Scorpman Y
    причем ватное стадо продолжает голосовать за тех самых мэров, которые и привели к этим долгам и отсутствию отопления.
    тот же ю.вилкул на родине припЗЕдента - в кр.роге.. еще в 2008 сделал городу долг в 100+ млн.грн и как итог - ежегодные проблемы с началом отопления, а с 2014 горячая вода отсутствует как таковая.. вместе с трубами - которые давно распили на металл.
    И что видим? стадо 73% (а кривбас - все 90%) дружно ГОЛО СУЮТ снова за вилкула.. или за подобного ему шевчука от слуг урода.. 40+ % и 30+ % - где-то так результаты..
  • sunuyiwipmailtempinfo
    Вони живуть чітко за бандитськими законами.
    "Долги отдают только трУсы".
  • ALEX SUROVV
    А куда делись деньги? Нищие люди платят последние деньги притом регулярно. А чинуши деньги сп****ли а людям еще и отопление и газ отключают. Зато олигофренам списывают десятки миллиардов долгов. Ето не украинская власть а окупационная власть. Только окупанты так могут издеваться над своим чужим народом
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