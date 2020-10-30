Власти Киева оценили расходы на создание госпиталя во Дворце спорта в 245 миллионов, – Степанов
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Интерфакс-Украина.
"Мы получили информацию от властей Киева, где они собираются размещать в случае необходимости временные мобильные госпитали – это может быть или выставочный центр или Дворец спорта. Они рассчитали, что им нужно 245 млн грн", – сказал министр.
Степанов отметил, что временные мобильные госпитали позволят создать 500 дополнительных коек. Для обеспечения лечебного процесса в таких госпиталях, согласно расчетам, будет необходимо 1200 человек медперсонала.
"Мы сейчас упорядочиваем информацию", – добавил глава Минздрава.
Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль призвал регионы предоставлять предложения о развертывании мобильных госпиталей и расширения коечного фонда в связи с ростом заболеваемости коронавирусной болезнью.