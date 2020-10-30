Минздрав обновил список стран "красной" зоны

В обновленный список стран "красной зоны" от 23 октября вошло 50 государств, тогда как неделю назад в него входила 51 стран.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения Украины.

В частности ,за неделю из "зеленой" в "красную" зону переместились Венгрия и Италия.

Из ближайших соседей Украины в "красную" зону входят Словакия (488,9 на 100 тыс. населения), Польша (414,1 на 100 тыс. населения), Румыния (299,2 на 100 тыс. населения).

В то же в "зеленой" зоне – Израиль, Греция, Индия, Турция, Египет.

Из ближайших соседей Украины в "зеленую" зону входят Беларусь (110,3 на 100 тыс.), РФ (153,3 на 100 тыс.) и Молдова (220,1 на 100 тыс.), которая до последнего времени находилась в "красной зоне".

В зеленый список включают те государства, где показатель распространения COVID-19 меньше, чем в Украине. По состоянию на 30 октября в Украине он составляет 228,2, тогда как на 23 октября он составлял 143,4, 25 сентября было 109,5, а в начале сентября – 79,6 заболевших на 100 тыс. населения.

В красный список автоматически включают те страны, которые не ведут или не публикуют свою статистику.