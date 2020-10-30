"Укрнафта" продолжает сокращать добычу нефти и газа

По оперативным данным, в сентябре 2020 года ПАО "Укрнафта" добыло 119,7 тыс. тонн нефти и конденсата и 89,3 млн кубометров газа, что, соответственно, на 3,2% и 5,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Как сообщает пресс-служба компании, среднесуточные показатели добычи углеводородов в сентябре составили 3,99 тыс. тонн нефти и конденсата и 2,98 млн кубометров газа, несколько снизившись по сравнению с показателями прошлого года.

"Основное внимание уделяется операционной эффективности при работе на существующем фонде скважин: перехода на новые продуктивные горизонты, оптимизации капитальных и текущих ремонтов перспективных скважин, замене критически изношенного оборудования. В сентябре "Укрнафта" завершила капитальный ремонт на 10 скважинах, провела 1 операцию по интенсификации добычи и вывела из бездействия 6 скважин, - сказано в сообщении.

Как сообщалось, "Укрнафта" в августе добыла 125,4 тыс. тонн нефти и конденсата (-2,5% к августу 2019 года), а также 92,9 млн кубометров газа (-8,2%).

"Укрнафта" в 2019 году увеличила добычу нефти и конденсата на 4,7% (на 0,07 млн тонн) по сравнению с 2018 годом – до 1,52 млн тонн, газа – на 7,5% (на 0,08 млрд кубометров) – до 1,16 млрд кубометров.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка", – порядка 42% акций.