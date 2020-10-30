Китайская PowerChina может построить первую крупную ВЭС в Украине без "зеленого тарифа"

Украинская компания WindFarm и китайская компания PowerChina 30 октября заключили контракт о совместной реализации проекта строительства ветроэлектростанции мощностью 800 МВт и стоимостью свыше $1 млрд в Донецкой области без получения "зеленого тарифа".

Об этом сообщил глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) Андрей Конеченков, передает Интерфакс-Украина. Об этом также сообщает пресс-служба WindFarm.

"Особенность этого проекта в том, что он не предусматривает получение "зеленого тарифа". Это первая ласточка на рынке электроэнергетики, первый проект, который будет конкурировать с традиционной генерацией в реальных условиях", – подчеркнул Конечников.

В то же время, по словам главы УВЭА, проект предусматривает локализацию или локальную составляющую.

Конеченков также подчеркнул, что китайская компания участвует в этом проекте, "как инвестор крупного, прозрачного, не зависящего от зеленого тарифа проекта", который, по его словам, с учетом кризиса неплатежей, уже исчерпал себя.

По словам главы УВЭА, инвесторы на данный момент не рассматривают возможность участвовать в "зеленых аукционах" в связи со слабой прогнозированностью условий и сроков их проведения.

Конеченков подчеркнул, что этот проект, который готовился около года, станет самым большим наземным ветропарком в Европе.

По данным УВЭА, PowerChina, которая специализируется на проектировании и строительстве энергетических и транспортных объектов, входит в ТОП-100 крупнейших компаний страны и ТОП-500 крупнейших компаний мира. В частности, в ее активе – самая большая в мире ГЭС "Три ущелья" мощностью 22,5 ГВт.

Компания WindFarm разрабатывает портфель ВЭС общей мощностью 1,3 ГВт, из которых уже ведено в эксплуатацию более 400 МВт. По данным на сайте компании, она выступала заказчиком строительства Ботиевской и Приморской ВЭС для энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова.