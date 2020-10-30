Нацбанк возобновил продажу валюты на межбанке

Национальный банк Украины в период с 26 по 30 октября возобновил активные интервенции по продаже валюты на межбанковском валютном рынке.

Согласно данным на сайте НБУ, за неделю регулятор продал для поддержки курса гривни $147,5 млн.

В том числе $47,5 млн НБУ продал в ходе интервенций с выбором наилучшего курса, а $100 млн – в ходе интервенций по единому курсу.

Тем временем, курс гривни за неделю упал с 28,2911 грн/$ в понедельник до 28,4507 грн/$ по итогам торгов на межбанке в пятницу.

В целом с начала года регулятор купил в резервы $4,51 млрд, продал – $3,73 млрд.

Как сообщалось, Национальный банк на предыдущей неделе с 19 по 23 октября не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке, тогда как неделей ранее он продал $1 млн.

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 12 по 16 октября сократил продажу валюты на межбанковском валютном рынке до $1 млн, по сравнению с $8,7 млн неделей ранее.