Кабмин расширил действие упрощенной процедуры закупок для борьбы с коронавирусом
Соответствующие изменения в постановления правительства №224 и №225 от 20 марта 2020 года Кабмин утвердил 28 октября, передает Интерфакс-Украина.
Кабмин расширил перечни лексредствами (Acetylcysteine, Tigecycline, Sodium oxybate, Fondaparinux, Methylprednisolone), растворами для парентерального питания, препаратами для энтерального питания, увлажнителем дыхательных смесей без подогрева, расходниками, реагентами, системами поступления кислорода.
Правительство также разрешило закупать по упрощенной процедуре услуги по ремонту помещений для размещения микробиологической лаборатории по проведению исследований методом ПЦР, капремонту системы поступления кислорода, ремонту и техобслуживанию медизделий и оборудования, используемого для оказания помощи пациентам с COVID-19.