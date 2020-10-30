Кабмин расширил действие упрощенной процедуры закупок для борьбы с коронавирусом

Кабинет министров Украины расширил перечень необходимых для борьбы с COVID-19 товаров (в том числе лексредств, медизделий и медоборудования), операции по ввозу и поставке которых на таможенную территорию освобождаются от уплаты НДС, а также перечень товаров, работ и услуг для борьбы с COVID-19, закупаемых по упрощенной процедуре.