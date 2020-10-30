Убыток государственного "Укрэксимбанка" превысил 2,2 миллиарда

Государственный "Укрэксимбанк" по итогам первых трех кварталов 2020 года получил убыток в размере 2,25 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2019 года прибыль банка составляла 2,27 млрд грн.

Согласно квартальной отчетности на сайте банка, в том числе в третьем квартале 2020 года убыток "Укрэксимбанка" составил 328,95 млн грн.

Процентный доход банка по итогам трех кварталов составил 7,28 млрд грн, по сравнению с 9,25 млрд грн в январе - сентябре 2019 года.

Процентные расходы за отчетный период составили 6,23 млрд грн (7,52 млрд грн за три квартала 2019 года).

Банк также отразил в отчетности убыток от курсовых разниц в 4,49 млрд грн за первых три квартала 2020 года, тогда как за аналогичный период годом декларировал прибыль в размере 3,56 млрд грн.

Как сообщалось, в конце сентября Кабинет министров решил докапитализировать государственный "Укрэксимбанк" на 6,8 млрд грн путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа.

30 сентября "Укрэксимбанк" списал небалансовые активы на 17 млрд грн, объявив, что в течение следующих трех лет планирует списать еще 39 млрд грн.

Чистый убыток государственного "Укрэксимбанка" по итогам января-июня 2020 года составил 1,92 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2019 года банк задекларировал прибыль в размере 862,15 млн грн.

"Укрэксимбанк" создан в 1992 году. Единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов "Укрэксимбанк" занимал третье место (235,375 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.