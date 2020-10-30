Минздрав купил компьютерные томографы на 120 миллионов дороже из-за требования к весу пациентов

ГП "Медицинские закупки Украины" Министерства здравоохранения Украины 23 и 26 октября заключило три соглашения на поставку компьютерных томографов в опорные больницы до конца 2020 года на общую сумму 774,2 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договоров, все томографы будут укомплектованы монитором ЭКГ, рабочей станцией обработки данных, рентген-защитным стеклом, источником бесперебойного питания, автоматическим болюсным инжектором, силовым распределительным щитом и медицинским принтером для сухой печати снимков.

Поставщики установят, наладят и протестуют томографы, обеспечат сопровождение ввода в эксплуатацию и обучат персонал. Гарантия составляет три года.

В частности, ООО "Протек Солюшнз Украина" за 650,2 млн грн поставит 44 томографа:

21 штуки Revolution EVO на 64 физических среза за оборот и 128 реконструированных срезов производства компании GE Healthcare Japan Corporation (Япония) по 18,52 млн грн за штуку;

23 штуки Optima CT 540 на 16 физических срезов за оборот и 32 реконструированных среза производства компании GE Hangwei Medical System Co. Ltd (Китай) по 11,36 млн грн.

Кроме того, ООО "Кинд Интерслух Киев" за 388,92 млн грн поставит 10 томографов Siemens Somatom Go.All на 16 физических срезов за оборот и 32 реконструированных среза производства компании Siemens Healthcare GmbH (Германия) по 12,40 млн грн.

ГП "Медицинские закупки" использовало для анализа рынка допороговые торги, а затем заключило соглашения по упрощенной процедуре для лечения COVID-19 с теми участниками, которые отвечали медико-техническим требованиям.

Одним из отклоненных участников было ООО "АФС Медицинтехник", которое предложило томографы производства компании Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd. (Китай) на 64 физических среза за оборот и 128 реконструированных срезов по 14,71-14,82 млн грн. Это на четверть дешевле вышеуказанных японских томографов Revolution EVO по 18,52 млн грн, которые в итоге заказали.

По данным источника издания, это предложение не соответствовала одному требованию по максимальной нагрузке на стол. Минздрав требовал не менее 220 кг, а у фирмы было не менее 205 кг. ГП "Медицинские закупки Украины" дважды предлагало Минздраву снизить указанный показатель с 220 кг до 205 кг, подчеркивая, что следующее предложение за все двадцать томографов дороже на 119,84 млн грн.

Однако Минздрав отказался менять требование со ссылкой на письмо своего экспертного ГУО "Политехмед". В этом письме говорится, что 220 кг – это самый допустимый параметр, поскольку эти томографы предназначены для работы с больными коронавирусным и сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые провоцируют лишний вес у пациентов; а следовательно, томограф с максимальной нагрузкой на стол 205 кг может выйти из строя раньше допустимого срока эксплуатации.

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Напомним, 8 июля Кабмин выделил Минздраву из фонда борьбы с COVID-19 средства в размере 5,3 млрд грн на приобретение "оборудование для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах".

В перечень вошли компьютерные томографы, стационарные цифровые рентгеновские агиографический системы для интервенционной кардиологии и общей ангиографии, системы эндоскопической визуализации для операционных отделений. Эти средства получило ГП "Медицинские закупки", однако требования к оборудованию разрабатывал Минздрав. А именно - рабочая группа во главе с руководителем ГУО "Политехмед" Ростиславом Картавцевым.

"Протек Солюшнз Украина" во главе с Андреем Скрипка принадлежит компании "Протек Солюшнз Швейцария" (Швейцария), а бенефициаром через нее является киевлянин Федор Кирпенко.

Он был известен как соучредитель Киевского городского отраслевой организации работодателей "Ассоциация производителей и поставщиков научно-технической и инновационной продукции". Сейчас она записана на ООО "Алт Украина Лтд" Василия Соколинского и ЗАО "Макрохим" Бориса Храновского.

Всего с 2013 победитель получил государственных подрядов на 2,6 млрд грн.

Учредителями "Кинд Интерслух Киев" является Иван Кеванишвили из Грузии и немецкая компания Kind Hoergeraete GmbH U. Co KG, конечными бенефициарами - тот же Кеванишвили и немцы Александр Кинд и Мартин Альфред Кинд, а директором - Константин Герлянд.

Всего с 2009 года победитель получил подрядов примерно на 906,19 млн грн.