ГБР задержало на взятке в $100 тысяч одного из руководителей Госфискальной службы

Следователи Государственного бюро расследований задержали с поличным руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям Государственной фискальной службы при получении части взятки в $100 тыс.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По результатам оперативной разработки Главного оперативного управления Государственного бюро расследований следователями ГБР с привлечением собственного спецназа задержали "на горячем" руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины во время получения первой части неправомерной выгоды в сумме $100 тыс", – говорится в сообщении

По предварительной информации $200 тыс. за возвращение изъятых во время обыска документов и закрытия уголовного производства.

Сейчас следователями ГБР осуществляются неотложные следственные действия.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора. Оперативное сопровождение - Главное оперативное управление ГБР.