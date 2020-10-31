В Украине очередной антирекорд по заболеванию коронавирусом

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано новое рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом за сутки - 8 752.

Об этом сообщает система мониторинга распространения коронавируса СНБО.

Также за сутки выздоровели 3 902 человека, умерли 155 пациентов.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 387 481 человек, 7 196 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 158 928.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 221 357 человек, что на 4 695 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (781), в Донецкой (749), Харьковской (622), Львовской (514), Одесской (507) и Хмельницкой (497) областях.

За минувшие сутки было зарегистрировано 9 328 подозрения на COVID-19.