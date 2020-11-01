Проект развития автопромышленности в Украине предусматривает стимулирование производства электрокаров

Проект стратегии развития автомобильной промышленности в Украине предусматривает стимулы для украинского производства электрокаров.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины.

"Совместно со специалистами и бизнесом мы работаем над стратегией развития автомобильной промышленности. Один из ключевых моментов, который обязательно должен охватываться этим документом, - создание условий для увеличения доли электрокаров и их отечественного производства. Стратегия должна учитывать интересы всех стейкхолдеров, начиная от бизнеса и граждан, завершая государством", - заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его мнению, государство также должно в дальнейшем предложить возможности доступного кредитования для приобретения отечественных автомобилей украинцами.

По мнению министерства, Автомобильная стратегия Украины должна предусматривать в частности:

принятие законопроектов №3476 и №3477 по развитию электротранспорта, которые предлагают фискальные стимулы для производства в Украине электрокаров, зарядных устройств и комплектующих к ним;

восстановление/внедрение качественно нового специального таможенного, налогового и других режимов экономической деятельности, которые бы действовали на территории специальных экономических зон;

принятие законопроектов №3724 и №3725, вводящих действенные фискальные стимулы для инициаторов создания, управляющих компаний и участников индустриальных парков;

принятие законопроекта №3739, который законодательно обеспечивает проведение госзакупок автотехники отечественного производства;

соблюдение новых экологических стандартов не ниже "Евро-5".

Стратегия также должна учитывать популяризацию, как частного, так и общественного электрического транспорта.

Проект стратегии министерство планирует обнародовать для общественного обсуждения уже в ноябре текущего года.