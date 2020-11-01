Минздрав будет на контрактной основе привлекать медиков к борьбе с коронавирусом

Министерство здравоохранения разработало механизм привлечения медработников на контрактной основе к командам медучреждений, где лечат пациентов с COVID-19.

Как сообщается, речь идет о медиках, которые изъявят добровольное желание подписать соответствующий контракт, передает Интерфакс-Украина.

Контракт предусматривает командировку в медучреждения, в том числе и на территории других административно-территориальных единиц. При этом, за медработником сохраняется основное место работы вместе со средней заработной платой.

Медик, подписавший контракт, пользуется правом получения 300% средней заработной платы при работе с больными COVID-19.