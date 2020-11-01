Airbus начнет поставлять широкофюзеляжные самолеты из Китая в 2021 году

Европейский авиапроизводитель Airbus объявил, что с первого квартала следующего года он будет поставлять широкофюзеляжные самолеты Airbus A350 из своего центра доставки в Тяньцзине.

На первых порах Airbus планирует поставлять один самолет в месяц, сообщает ЦТС.

Самолеты А350 после окончательной сборки в Тулузе поставляются в Китай только для установки оборудования салона и окраски фюзеляжа. Завод в Тяньцзине помог Airbus увеличить долю рынка в Китае и опередить американского конкурента Boeing. Это позволило заводу в Тулузе увеличить свою мощность.

"Вначале поставки А350 из Тяньцзиня не будут очень динамичными. Мы планируем постепенно увеличивать поставки примерно до одного самолета в месяц. Китай станет очень важным стратегическим рынком для Airbus", - заявил генеральный директор Airbus China Джордж Сюй.

30 октября Airbus доставил свой 500 самолет семейства A320 с конвейера окончательной сборки в Тяньцзине для China Southern Airlines. К концу сентября China Southern, крупнейший перевозчик в Китае по количеству самолетов, владел парком Airbus из 368 самолетов, включая A320, A330, A350 и A380.