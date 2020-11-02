Минфин отказался закладывать в бюджет компенсацию "зеленого" тарифа. ДОКУМЕНТ

Министерство финансов сообщает, что не видит возможности заложить в расходы госбюджета компенсацию производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и предостерегает от выпуска ОВГЗ для погашения долга перед ВИЭ.

Об этом говорится в отчете Минфина, который публикует БизнесЦензор.

В отчете сообщается, что Министерство энергетики своим письмом в Кабмин от 9 сентября обозначило потребности финансовой поддержки ГП "Гарантированный покупатель" (ГарПок) для оплаты электроэнергии из ВИЭ из госбюджета в сумме 3,86 млрд грн.

"При этом источники сбалансирования госбюджета Минэнерго не обозначены", – говорится в письме Минфина.

Кроме того, Минфин предостерегает от реализации предложения Минэнерго о выпуске облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 9 млрд грн для компенсации долгов перед ВИЭ, которые были образованы до 1 августа 2020 года.

"Указанные предложения не могут быть поддержаны, поскольку увеличение внутренних заимствований может привести к разбалансировке государственных финансов и снижению кредитных рейтингов Украины", – сообщает Минфин.

Кроме того, говорится в письме Минфина, это приведет к увеличению объема госдолга и повысит затраты на его обслуживание. Это, в свою очередь, поставит под угрозу соблюдение в 2020 году маяка по показателю дефицита сектора общегосударственного управления, установленного Меморандумом с МВФ.

Также Минфин указывает на отсутствие источников сбалансирования бюджета для выполнения закона "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии", который был принят в июне 2020 года.

Законом предусмотрены финансирование государственной генерации на сумму 11,8 млрд грн путем выпуска ОВГЗ, а также погашение долга ГП "Энергорынок" за электроэнергию из госбюджета на сумму 16,3 млрд грн.

Минфин предлагает Минэнерго совместно с Нацкомиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) подготовить предложения об изменении законодательства, которые могут сбалансировать рынок электрической энергии.

По состоянию на 1 октября общая задолженность ГарПока составляет 33,7 млрд грн, из которых 24,8 млрд грн – перед производителями из ВИЭ, 8,9 млрд грн – перед госгенерацией НАЭК "Энергоатом" и Укргидроэнерго.