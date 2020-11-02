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Минфин отказался закладывать в бюджет компенсацию "зеленого" тарифа. ДОКУМЕНТ

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Минфин отказался закладывать в бюджет компенсацию "зеленого" тарифа. ДОКУМЕНТ
Министерство финансов сообщает, что не видит возможности заложить в расходы госбюджета компенсацию производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и предостерегает от выпуска ОВГЗ для погашения долга перед ВИЭ.

Об этом говорится в отчете Минфина, который публикует БизнесЦензор.

В отчете сообщается, что Министерство энергетики своим письмом в Кабмин от 9 сентября обозначило потребности финансовой поддержки ГП "Гарантированный покупатель" (ГарПок) для оплаты электроэнергии из ВИЭ из госбюджета в сумме 3,86 млрд грн.

"При этом источники сбалансирования госбюджета Минэнерго не обозначены", – говорится в письме Минфина.

Кроме того, Минфин предостерегает от реализации предложения Минэнерго о выпуске облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 9 млрд грн для компенсации долгов перед ВИЭ, которые были образованы до 1 августа 2020 года.

"Указанные предложения не могут быть поддержаны, поскольку увеличение внутренних заимствований может привести к разбалансировке государственных финансов и снижению кредитных рейтингов Украины", – сообщает Минфин.

Кроме того, говорится в письме Минфина, это приведет к увеличению объема госдолга и повысит затраты на его обслуживание. Это, в свою очередь, поставит под угрозу соблюдение в 2020 году маяка по показателю дефицита сектора общегосударственного управления, установленного Меморандумом с МВФ.

Также Минфин указывает на отсутствие источников сбалансирования бюджета для выполнения закона "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии", который был принят в июне 2020 года.

Законом предусмотрены финансирование государственной генерации на сумму 11,8 млрд грн путем выпуска ОВГЗ, а также погашение долга ГП "Энергорынок" за электроэнергию из госбюджета на сумму 16,3 млрд грн.

Минфин предлагает Минэнерго совместно с Нацкомиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) подготовить предложения об изменении законодательства, которые могут сбалансировать рынок электрической энергии.

По состоянию на 1 октября общая задолженность ГарПока составляет 33,7 млрд грн, из которых 24,8 млрд грн – перед производителями из ВИЭ, 8,9 млрд грн – перед госгенерацией НАЭК "Энергоатом" и Укргидроэнерго.

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Топ коментарі

  • Diego Pereira
    Не верю! Не верю в то, что это произойдёт. И доилово государства а на самом деле нас, по этой теме прекратится. Но если сие произойдёт значит что то "пробзділось в датському князівстві". Минфин отказался закладывать в госбюджет расходы на компенсацию "зеленого" тарифа - Цензор.НЕТ 6805
  • angel mario
    Кидалы!!!
  • Сергей Неловкий
    А тебя не захватили?,или у нас агрохолдингов нет или монополий? они по всюду и рамках лоббистских закона, начиная с финановой сферы и заканчивая всем остальным,только были государственные, а сейчас их прихватищировали,разве что среднему классу оставили немного пусть работают руками и головой , но еще не вечер, дожим впереди, или правительство олигархов не ведет соросятинскую политику колонеализма,а Ахметовское оно или Януковича, Медвелчука или хоть самого Сороса вместе с Ротшильдами как прелыдущее Яценюка, Гройсмана с Яресько, Супрун, Гончаруками , Гонтаревыми и Миловановым и Мировым банком,какая разница это захват власти в стране и ресурсов путем финансовых пирамид,манипуляций, кризисов и новых долгов пока все не отберут за долги и народ не умрет в нищете и это не просто слова, а реальность,посмотри на Африку, Южную Америку с миллионами беженцов.Это политика и Украине в ней отвелено место гле мы не можем зарабатывать на своей земле. Я тебе про Фому ты мне про Ерему. Сколько в Украине минимальная зарплата?, минимальная пенсия? А Какая медицина убога с допотопным оборудованием, так еще все медики скоро выедут из страны, а если тебя интерисует тема с санитарами, так пойди сам проверься, а то скоро и санитаров со свечкой не найдешь,все уедут, будешь проверяться у Бориса за 600 $ в сутки, но я вижу тебя же не захватили, как 80% пенсионеров живут на минимальную пенсию, а остальные 20% менты, прокуроры, деньги есть рас тедбе так близько к сердцу имя Сороса - финансового афериста с человекоко-ненависническрй идеологией, корую применяют все к странам с продажным руковадством или тебе все равно или действительно оболдуй, так еще с комплексами по поводу психики.
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