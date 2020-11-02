В Украине за сутки обнаружили 6 754 новых заражений коронавирусом

В Украине за сутки по состоянию на утро 2 ноября обнаружено 6 754 новых случая заражения коронавирусом, 69 смертей от этой болезни и 2 327 случаев выздоровления.