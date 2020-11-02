"Приватбанк" списал связанные с Коломойским кредиты на 3,3 миллиарда

По данным "ПриватБанка", в третьем квартале 2020 года он списал кредиты, которые связывает с экс-акционерами, на 3,16 млрд грн (за 2019 год - лишь на 3 млн грн).

Национализированный банк констатирует, что на конец сентября общий объем кредитного портфеля, который он связывает с предыдущими акционерами, составил 217,3 млрд грн (на начало года - 210,6 млрд грн), сообщает Finbalance.

Ранее Приватбанк отмечал, что этот портфель имеет общие показатели кредитного риска, независимо от классификации по отрасли экономики и направлению коммерческой деятельности на дату выдачи таких кредитов".

Игорь Коломойский неоднократно отрицал информацию НБУ и руководителей "Приватбанка", что около 95% корпоративного портфеля банка, который сформировался до национализации, - это были инсайдерские займа.