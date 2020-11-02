Новини • Націоналізація "Приватбанку"

"Приватбанк" списал связанные с Коломойским кредиты на 3,3 миллиарда

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"Приватбанк" списал связанные с Коломойским кредиты на 3,3 миллиарда
По данным "ПриватБанка", в третьем квартале 2020 года он списал кредиты, которые связывает с экс-акционерами, на 3,16 млрд грн (за 2019 год - лишь на 3 млн грн).

Национализированный банк констатирует, что на конец сентября общий объем кредитного портфеля, который он связывает с предыдущими акционерами, составил 217,3 млрд грн (на начало года - 210,6 млрд грн), сообщает Finbalance.

Ранее Приватбанк отмечал, что этот портфель имеет общие показатели кредитного риска, независимо от классификации по отрасли экономики и направлению коммерческой деятельности на дату выдачи таких кредитов".

Игорь Коломойский неоднократно отрицал информацию НБУ и руководителей "Приватбанка", что около 95% корпоративного портфеля банка, который сформировался до национализации, - это были инсайдерские займа.

Джерело:  Finbalance
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Топ коментарі

  • Anatoliy Panchenko 93ebb138
    Вообще то мошенников надо сажать, а не создавать им незначительные неудобства. Но это не о нашей стране и не при этом президенте.
  • rock-n-roll
    Что, засранец? Снова Петя виноват, что государство, руководимое выбранной тобою зелёной нечистью, создаёт Бене преференции?
  • Евгений Шкода 2542e715
    ЗЕдегенераты снова сробылы сэбэ разом.)))

    Страна кретинов.
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