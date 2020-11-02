"Укрнафта" увеличила чистый убыток в 8,5 раза

ПАО "Укрнафта" в январе-сентябре 2020 года увеличила чистый убыток в 8,5 раза (на 2,73 млрд грн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 3,09 млрд грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый доход за девять месяцев снизился на 24,6% (на 5,25 млрд грн) – до 16,07 млрд грн, валовая прибыль – втрое (на 6,98 млрд грн), до 3,55 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

"Укрнафта" в январе-сентябре 2020 года увеличила добычу нефти и конденсата на 0,02% (на 0,2 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 1,13 млн тонн, но снизила газа – на 1% (на 8,9 млн куб. м) – до 861,8 млн куб. м.

Чистый доход "Укрнафты" за 2019 год составил 28,21 млрд грн, что на 7,9 млрд грн меньше показателя 2018 года. Убыток за этот период составил 4,06 млрд грн против 6,43 млрд грн прибыли за позапрошлый год.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с Игорем Коломойским и партнерами, – около 42% акций. На балансе "Укрнафты" находится 25 буровых установок, 1891 нефтяная и 162 газовых скважин, компании принадлежит 537 АЗС.