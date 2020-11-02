Украина сократила запасы в хранилищах на 145 миллионов кубометров

Украина с 19 по 31 октября 2020 года снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 0,5% (на 0,145 млрд куб. м) – до 28,3 млрд куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

С начала нового отопительного сезона суточный отбор из хранилищ варьировался с 3,6 млн куб. м до 21,7 млн куб. м, сообщает Интерфакс-Украина.

Текущий объем запасов превышает показатель на аналогичную дату 2014-2019 годов в 1,3-2 раза (на 6,5-13,8 млрд куб. м).

Как сообщалось, в минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 6 млрд куб. м (с 21,78 млрд куб. м до 15,78 млрд куб. м).

В межотопительный сезон 2020 года запасы в ПХГ Украины увеличились в 1,8 раза – с 15,78 млрд куб. м до 28,44 млрд куб. м. Во многом таких запасов удалось достичь благодаря компаниям-нерезидентам, которые хранят в ПХГ Украины около 10 млрд куб. м газа в режиме "таможенный склад".

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснонопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и Вергунское (0,4 млрд куб. м, находится на временно оккупированной территории).