Дочерний банк российского "Сбербанка" в Украине сократил прибыль в 4 раза

Чистая прибыль украинского дочернего "Сбербанка" по итогам января-сентября 2020 года составила 94,09 млн грн, что в 4,2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (391,84 млн грн).

Согласно данным отчетности банка, его чистая прибыль за второй квартал текущего года увеличилась на 4,3% к соответствующему периоду прошлого года – до 584,72 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

Сокращение прибыли по итогам девяти месяцев 2020 года было обусловлено ростом расходов на формирование резервов под ожидаемые кредитные убытки (в 12,1 раза – до 1,35 млрд грн) и увеличением операционных расходов (в 3,1 раза – до 1,16 млрд грн), который не смогло перекрыть увеличение чистого процентного дохода (в 2,9 раза – до 2,04 млрд грн).

Активы банка по итогам девяти месяцев выросли на 6% – до 29,46 млрд грн, в том числе денежные средства и их эквиваленты увеличились на 28,4% (до 8,33 млрд грн), а кредиты и авансы клиентам сократились на 9,7% (до 10,45 млрд грн).

Обязательства "Сбербанка" за соответствующий период возросли на 5,4% – до 20,44 млрд грн, в частности, средства физических лиц уменьшились на 23,8% (до 3,22 млрд грн), корпоративных клиентов – на 24,9% (до 2,21 млрд грн), тогда как средства банков увеличились на 22,7% (до 14,13 млрд грн).

Собственный капитал финучреждения за девять месяцев вырос на 7,3% – до 9,02 млрд грн, а размер его уставного капитала остался неизменным – 270,56 млн грн.

"Сбербанк" (ранее – дочерний банк "Сбербанка России", до этого – банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является "Сбербанк России".

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 сентября 2020 года "Сбербанк" по размеру общих активов занимал девятое место среди 75 действовавших в Украине банков.