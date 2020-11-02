Рада рассмотрит проект госбюджета на 2021 год 5 ноября, – Разумков

Верховная Рада рассмотрит в первом чтении законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год в четверг, 5 ноября.

Об этом спикер Дмитрий Разумков сообщил в ходе заседания согласительного совета руководителей фракций и групп парламента, передает пресс-служба Верховной Рады.

"Комитет по вопросам бюджета должен как можно скорее рассмотреть предложения к этому законопроекту и выводы Счетной палаты и подготовить проект постановления относительно выводов и предложений к проекту закона о Государственном бюджете Украины на следующий год", – отметил Разумков.

Как сообщалось, на предыдущем заседании 20 октября Верховная Рада не стала рассматривать проект закона о госбюджете на 2021 год, вопреки требованиям регламента.

Перед этим парламентский Комитет по вопросам бюджета не смог провести запланированное на 16 октября заседание для рассмотрения поправок в закон о госбюджете на 2021 год из-за отсутствия кворума. В частности, из 19 членов комитета от "Слуги народа" на заседании присутствовали только 5.

Напомним, Кабинет министров 14 сентября подал в Верховную Раду проект госбюдежета на 2021 год, который предполагает рост доходов на 9,4% по сравнению с госбюджетом 2020 года – до 1,07 трлн грн, расходов – на 5,1% дл 1,35 трлн грн. Дефицит бюджета составит около 270 млрд грн или 6% ВВП.

При расчетах Минфин исходил из прогноза роста ВВП Украины в 2021 году на 4,65% при инфляции 7,3% и средней зарплате 13,6 тыс. грн. Средний за год курс гривни, заложенный в госбюджет, составляет 29,1 грн/$.