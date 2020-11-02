Банк Ахметова показал прибыль более 2 миллиардов

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) заработал за 9 месяцев 2020 года 2,06 млрд гривен чистой прибыли.

Об этом сообщает пресс-служба ПУМБ.

Чистая прибыль ПУМБ за аналогичный период докризисного 2019 составила 1,99 млрд гривен.

Операционный доход банка за 9 месяцев 2020 года составил 5,68 млрд гривен против 5,28 млрд гривен в 2019 году. Вырос процентный доход: чистый процентный доход банка до резервов увеличился на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2019 и достиг 4,96 млрд гривен.

Чистый комиссионный доход по результатам трех кварталов составил 1,19 млрд гривен. Собственный капитал банка составляет 9,20 млрд гривен.

Активы ПУМБ составляют 73,12 млрд гривен, а обязательства 63,92 млрд гривен. Средства клиентов по итогам 9 месяцев 2020 года составили 58,66 млрд гривен.

По состоянию на 30 сентября 2020 года чистый кредитный портфель банка составил 34,59 млрд гривен, из них 12,96 млрд гривен - кредиты физическим лицам. 42% кредитного портфеля физлиц занимает сегмент потребительского кредитования.

ПУМБ продолжает увеличивать уровень адекватности капитала. На конец третьего квартала 2020 году этот показатель достиг 19,64%.

ПУМБ основан в 1991 году. Владельцем существенного участия банка является Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,9%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов ПУМБ занимал 7-е место (63,16 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.