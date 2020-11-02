"Альфа Банк" сократил прибыль в 2 раза

Чистая прибыль "Альфа Банка" по итогам января-сентября 2020 года составила 776,36 млн грн, что в 1,92 раза меньше этого показателя за аналогичный период 2019 года (1,49 млрд грн).

Согласно отчетности банка, его чистая прибыль за третий квартал 2020 года составила 341,28 млн грн, что в 1,7 раз меньше, чем за соответствующий период прошлого года (577,45 млн грн), передает Интерфакс-Украина.

Чистый процентный доход (после отчислений по кредитным убыткам) за девять месяцев выросли в 1,3 раза к аналогичному показателю годом ранее – до 3,77 млрд грн, а чистый комиссионный доход – на 12%, до 2,27 млн грн.

Активы банка за отчетный период выросли на 15,4% – до 82,95 млрд грн, в то время как кредиты клиентам – на 5,95%, до 41,53 млрд грн.

В то же время обязательства банка за отчетный период выросли на 13,9% – до 73,65 млрд грн, а депозиты клиентов – на 13,9%, до 67,5 млрд грн.

Собственный капитал с начала года вырос на 9,1% – до 9,296 млрд грн, уставный капитал остался неизменным (28,73 млрд грн).

Читайте также: "Альфа Банк" сократил прибыль в первом полугодии почти вдвое

Как сообщалось, в июне основной акционер украинского "Альфа-Банка" – кипрская компания ABH Ukraine Limited – увеличил долю участия в капитале банка с 38,2019% (по состоянию на 1 января 2020 года) до 42,4% путем выкупа доли MSP Stiftung (Лихтенштейн).

В результате сделки Михаил Фридман увеличил свое опосредованное участие в уставном капитале "Альфа-Банка" до 32,86% (с 31,48% – на 1 января 2020 года), Герман Хан – до 21% (с 20,09%), Алексей Кузьмичев –- до 16,32% (15,64%) и Петр Авен – до 12,4% (с 11,88%).

На сайте НБУ бенефициарами "Альфа-банка" Фридман и Хан указаны как граждане Израиля, Кузмичев и Авен – России, тогда как на сайте российского "Альфа Банка" все четыре его бенефициара указаны как граждане России.

Напомним, чистая прибыль "Альфа-Банка" по итогам 2019 года составила 1,93 млрд грн, что в 1,5 раза больше, чем за 2018 год (1,31 млрд грн).

"Альфа-Банк" на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов (100,49 млрд грн) занимал 6 место среди 75 действовавших в стране банков.