Дочерний банк венгерского OTP в Украине сократил прибыль на 22%

Чистая прибыль "ОТП Банка" по итогам января-сентября 2020 года составила 1,51 млрд грн, что на 21,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (1,94 млрд грн).

Согласно квартально отчетности банка, его чистая прибыль за третий квартал 2020 года выросла в 1,4 раза к соответствующему показателю годом ранее (г/г) – до 924,34 млн грн. передает Интерфакс-Украина.

Чистый процентный доход "ОТП Банка" за девять месяцев сократился на 1,5% г/г (до 2,63 млрд грн), а чистый комиссионный – на 10,2% (до 863,6 млн грн).

Активы банка за январь-сентябрь увеличились на 24% – до 55,51 млрд грн, в том числе средства в банках – в 3,2 раза (до 13,82 млрд грн), а кредиты клиентам – на 147 млн грн (до 25,46 млрд грн).

Обязательства банка за соответствующий период выросли на 18,4% – до 46,19 млрд грн, в частности, счета клиентов – на 26,1%, до 44,75 млрд грн.

Согласно отчетности, собственный капитал "ОТП Банка" за девять месяцев увеличился на 19,8% – до 9,32 млрд грн, а уставный – сохранился на уровне 6,186 млрд грн.

"ОТП Банк" выступает флагманом банковской группы "ОТП", зарегистрированной НБУ, в состав которой также входят ООО "КУА "ОТП Капитал" и ООО "ОТП Лизинг".

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов "ОТП Банк" занимал 10 место среди 75 действовавших в стране банков.