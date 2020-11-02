Банки снизили ставки по долгосрочным депозитам в гривне

В течении последних двух недель процентные ставки в украинских банках выросли для депозитов в евро, тогда как для гривневых и долларовых сбережений ставки преимущественно продолжили снижаться.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net.

Так, средние ставки по бессрочным вложениям в гривне по-прежнему находятся на уровне 4,43% годовых. Вклады сроком до месяца подорожали на 0,06 процентного пункта – до 6,18% годовых. Средняя ставка по депозитам на период от месяца до трех выросла на 0,01 п.п. и составляет 6,04% годовых.

В то же время доходности гривневых депозитов на срок от трех месяцев и от шести месяцев снизилась на 0,02 п.п. – до 7,34% и 7,78% соответственно. Вклады периодом свыше года снизили стоимость на 0,03 п.п. – до 7,79% годовых.

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Для вкладов в долларе США без изменений остались ставки по бессрочным сбережениям (0,42%) и на срок менее месяца (0,56%). Депозиты на период от месяца до трех подорожали на 0,03 п.п. – до 0,88% годовых. При этом снизилась средняя ставка для сроков от трех месяцев до полугода (на 0,01 п.п. – до 0,84%). Вклады на срок от полугода до года подешевели на 0,02 п.п. – до 1,13% годовых. Сбережения сроком свыше года сбросили 0,03 п.п. и предоставляют доходность в 1,65% годовых.

Ставки по вкладам в евро не претерпели изменений для бессрочных сбережений (0,17%), для сроков менее месяца (0,31%) и более года (1,02%). Вклады на период от месяца до трех подорожали на 0,03 п.п. – до 0,57% годовых. Доходность депозитов сроком от трех месяцев до полугода выросла на 0,01 п.п. – до 0,83% годовых. Сбережения на сроки от полугода до года набрали 0,02 п.п. и предлагают 0,89% годовых.