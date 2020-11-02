Кличко оценил потери бюджета Киева из-за карантинных ограничений в 5 миллиардов

По оценкам экономистов КГГА, из-за введения ограничений в связи с пандемией коронавируса бюджет Киева в 2020 году недополучит около 5 млрд грн, в том числе 3 млрд грн поступления от налога на доходы физических лиц.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, передает пресс-служба столичной городской госадминистрации.

Городской голова подчеркнул, что так называемый повторный локдаун уже ввели Польша, Франция, Германия. Он отметил, что исходя из того, как будет развиваться ситуация, городская власть будет вынуждена выполнять решение правительства об ужесточении ограничений.

"Подчеркну: введение карантина в столице будет уже крайней мерой! Это принципиальная позиция городской власти. Ибо мы, с одной стороны, делаем все, чтобы защитить здоровье и жизнь людей. С другой – понимаем, что люди должны работать, бизнес должен развиваться. Дети – ходить в школу и садики. Мы должны удержать экономику города, которая и так пострадала от кризиса", – сказал Кличко.

В то же время мэр Киева призвал руководителей учреждений и предприятий максимально перевести сотрудников на дистанционную работу, а жителей города – пользоваться общественным транспортом только в случае реальной необходимости и не посещать места большого скопления людей.

"Придерживайтесь социальной дистанции и носите маски. Только вместе и сознательными действиями мы сможем преодолеть этот вызов. Иначе – никаких кроватей не хватит, если вирус будет распространяться такими темпами. Не хотим карантина? Тогда надо быть осторожными", – отметил Кличко.

Напомним, за минувшие сутки в Киеве выявлено 507 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, 9 людей умерли.