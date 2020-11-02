Новини

Остатки средств на Едином казначейском счете упали до 15 миллиардов

20275
Остатки средств на Едином казначейском счете упали до 15 миллиардов
Остатки средств на Едином казначейском счете по состоянию на 1 ноября составили 15,15 млрд грн, сократившись в октябре на 6,13 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы.

Для сравнения, на 1 ноября 2019 года на ЕКС находилось 53,09 млрд грн, 1 ноября 2018 года – 14,65 млрд грн, 1 ноября 2017 года – 48,56 млрд грн.

Как сообщалось, остатки средств на Едином казначейском счете на 1 октября 2020 года составляли 21,28 млрд грн, что более чем вдвое меньше по сравнению с показателем на начало сентября.

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте БізнесЦензор у Telegram 

ТОП-новини

всі новини